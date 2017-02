SÆBY: Diskussionen om rullende skolestart og aldersintegreret undervisning fortsætter, og specielt i Sæby har tonen til tider været skinger og vedvarende.

Nu tager skoleledelsen og bestyrelsen initiativ til at komme i nærkontakt med forældrene.

- Det ér en kæmpe forandring og ikke noget vi kan ordne over night. Medarbejderne er gået til det med en kæmpe arbejdsindsats, og billedet er meget nuanceret. Du kan alle steder finde nogle, der er glade for det, og nogle, der er kritiske, men det er ingen hemmelighed, at kommunikationen med forældrene har været en udfordring.

Det siger skole- og dagtilbudschef Vibeke Post Madsen.

- Når kritikken i Sæby har fyldt meget, tror jeg, det skyldes, at de har et forum at italesætte det i. Nogle netværk at tale ud fra, men det er hverken ringere eller bedre i Sæby end andre steder. Kvaliteten er den samme, siger Vibeke Post Madsen.

Hvem skal deltage?

En initiativgruppe med fire repræsentanter fra Skolebestyrelsen fra Skoledistrikt Syd, ledelsen og forvaltningen vil efter vinterferien indkalde forældrene til møder om, hvordan de i fællesskab afdækker de udfordringer, der er.

Ifølge skolebestyrelsesformand Louise Schouenborg Jæger Jeppesen er udfordringerne koncentreret omkring de yngste årgange på Sæby Skoleafdeling.

- Det var i hvert fald mit indtryk af mødet i mandags, som Venstre havde indkaldt til, så mit indspil er, at vi inviterer forældrene fra Sæby Skoleafdeling og ikke inddrager Sæbygård Skoleafdeling, siger Louise Jeppesen.

Og så er der kaffeklubben ...

Initiativgruppen overvejer også at invitere "en kaffeklub" af forældre til børn, der endnu ikke er startet i skole, men som ved flere lejligheder har blandet sig i debatten med hård kritik af folkeskolen.

- Det er vigtigt for os, at finde ud af, hvad der er faktuel virkelighed, og hvad der er fortællinger styrket i fortællingen, og hvor de forældre har deres informationer fra. Vi møder dem jo ikke i skolegården eller i dagligdagen, siger Louise Jeppesen.

Hun understreger, at der ikke bliver tale om et nyt folkemøde eller politiske valgkampsmøder. Det er forældredrevet, og formen bliver cafémøder, hvor forældrene bliver bedt om at beskrive konkrete, faktuelle udfordringer med deres egne børn.

Politikere har sat rammen

- Vi satser på at kunne holde det første møde i løbet af den næste måneds tid, og på det næste møde vil det så handle om forslag til, hvordan vi løser de konkrete udfordringer. Inden for den givne ramme, som politikerne har bestemt. Rullende skolestart og aldersintegreret undervisning ér besluttet. Det kan vi ikke lave om på, men vi kan beskrive de udfordringer, vi møder i hverdagen, og så må det være op til politikerne at bestemme, om rammerne skal laves om, siger Louise Jeppesen.

Hun har selv to skolesøgende børn. En datter på syv år, der går på Søstjernestamholdet, svarende til 1. klasse i det gamle system, samt en søn på ni år, der går i 3. klasse, begge på Sæby Skoleafdeling.

- Om evalueringen af Bæredygtigt Børneområde skal fremrykkes eller ej, er op til politikerne, siger Vibeke Post Madsen.