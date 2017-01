BRØNDERSLEV: Spørgsmålet om forbrugerstyret vand- og varme-forsyning kommer nu igen til debat. På generalforsamlingen i Den Konservative Vælgerforening blev spørgsmålet om brugerstyring rejst, og Line Vanggaard Pedersen (K), der sidder i bestyrelsen for det kommunalt ejede Brønderslev Forsyning A/S, blev opfordret til at rejse spørgsmålet over for forsyningens bestyrelse.

Debatten er ikke af ny dato. Siden skandalen med store investeringer i et affaldsfyret værk på Stadevej i 1970’erne, som aldrig kom i drift, har der været kræfter i gang for, at forbrugerne skal styre vand- og varmeforsyningen. Dengang blev Brønderslev Kommune advaret mod at etablere et affaldsforbrændingsanlæg, og selv om eksperter talte imod, foretog kommunen en stor investering.

Det er specielt tidligere formand for Brønderslev Grundejerforening, bygmester Jørgen Jensen, der har talt for, at forbrugerne skal styre vand- og varmeforsyningen. Det har han også gjort adskillige gange gennem de seneste år.

Det var også Jørgen Jensen, der rejste spørgsmålet på den konservative generalforsamling.

For Line Vanggaard Pedersen er det ikke et ukendt ønske med en forbrugerstyret forsyning.

- Det har jeg talt for siden jeg trådte ind i bestyrelsen for forsyningen, fortæller Line Vanggaard Pedersen.

Hun er udpeget af Brønderslev Byråd til forsyningens bestyrelse.