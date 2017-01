AARS: Der bliver skruet op for nostalgien, når Messecenter Vesthimmerland i weekenden 28.-29. januar for ottende gang inviterer til Veterantraktorudstilling og Landbrugsmaskine-stumpemarked i samarbejde med Motor og Traktorklubben Jylland.

I år har udstillingen som specialtema Fordson og Ford-traktorer i anledning af, at det er 100 år siden, den første Fordson- traktor blev sat i produktion.

Man vil således på udstillingen i Aars kunne se en meget stor andel af Fords traktormodeller gennem tiden - og følge udviklingen fra den første Fordson F- til den sidste nye store New Holland-traktor.

Derudover afspejler Ford-temaet sig også i årets valg af åbningstaler.

Veterantraktorudstillingen i Aars åbnes i 2017 af Kaare Porsager, som igennem 30 år har fulgt udviklingen hos Ford Motor Co. på nærmeste hold - bl. a. som salgschef og senest som chef for New Holland landbrug i Danmark.

Med på årets udstilling vil også være forskellige andre effekter og maskiner, som knytter sig til livet på landet i gamle dage.

Der vil være rige muligheder for at gøre en god handel, hvis man i øvrigt er på udkig efter nye og brugte reservedele, modeltraktorer, legetøj mv.

Der kommer en stand, hvor fjernstyrede modeltraktorer kører gylle og pløjer og harver, og i messecenterets hal 2 vil der være en legeplads med masser af legetøj til de mindste.

- Der er tradition for, at udstillingen trækker rigtig mange folk til Aars - også langvejs fra.

- Så hvis ellers vejret arter sig, forventer vi også denne gang mange gæster i Messecenter Vesthimmerland, bemærker projektleder Marianne Poulsen, Messecenter Vesthimmerland.