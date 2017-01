DRONNINGLUND: Økolandmand Hans Henrik Thomsen fra Hallund vil onsdag 18. januar kl. 19 på Hjørnet, Nørregade 1, fortælle om sine økologiske slagtesvin i en nyudviklet flytbar stald på larvefødder. Motivation har været at få adgang til mere økologisk gødning i planteavlen og at tilføre ejendommen og grisene merværdi. Dette vil ske ved, at der spares import af protein ved at tilbyde grisene frisk forsyning fra jorden med op til 50 % fra regnorme og smådyr. Dette vil betyde en kæmpe energibesparelse, når protein ikke skal sejles jorden rundt, samt at der ikke bruges mejetærsker til at høste al foderet.

Når grisene flyttes rundt og styres til at gøde jævnt over hele arealet vil det give store adfærdsmæssige forbedringer for slagtesvinene, og de har adgang både til stald og det fri.

Stalden har fire afdelinger eller zoner, en spisesal, en sovesal, et rode- og aktivitetsområde samt et gødeområde. De to første områder er inde i stalden, og de to sidste er udendørs. Grisene får nyt græs at rode i, når stalden flyttes med traktor tre gange om dagen. Det ligger i svinets natur at gøde bagerst, og når der ’trækkes ud flere gange dagligt’ giver dette et sundt miljø, hvor ingen dyr træder i gødning.

Det er ’Omstilling Dronninglund’ der arrangerer aftenen, og der er gratis adgang.