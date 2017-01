VRÅ: Det frivillige foreningsliv kan være guld værd for integrationen af flygtninge i Danmark. Derfor inviterer Integrationsrådet og Folkeoplysningsudvalget i Hjørring Kommune alle foreninger og sociale frivillige organisationer til en temaaften om Integration via foreningslivet mandag d. 16. januar 2017 i tidsrummet 18:00-21:00 på Vrå Højskole.

400 nye flygtninge

Siden 2015 har godt 400 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge fået opholdstilladelse i Hjørring Kommune.

-I Integrationsrådet ser vi det store antal af nye borgere i kommunen som en stor ressource - særligt i en tid, hvor vi oplever en befolkningstilbagegang i Hjørring Kommune. Vi anerkender dog også, at der er behov for særlige indsatser, såfremt vi skal lykkes med at integrere de mange nye borgere i kommunen. I Integrationsrådet tror vi på, at foreningslivet er en meget vigtig medspiller i denne sammenhæng, siger Peter Duetoft, formand for Hjørring Kommunes Integrationsråd, der også vil være ordstyrer på aftenen.

Relationer til danskere

- Ved at deltage i en lokal forening får flygtninge, børn som voksne, mulighed for at danne relationer med danskere og de lærer det danske samfund at kende indefra. Ofte medfører deltagelse i foreningslivet også, at flygtningene hurtigere tilegner sig det danske sprog." fortsætter Peter Duetoft.

Temaaftenen byder på en række oplæg, hvor de fremmødte foreninger kan få inspiration til, hvordan de kan rekruttere flere medlemmer - og samtidig bidrage til integrationen af kommunens nye borgere. I pausen kan deltagerne besøge de forskellige stande, der blandt andet tæller idræts- og kulturforeninger, Dansk Flygtningehjælp, DGI, FOF Vendsyssel og Integrationsrådet.