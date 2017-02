SÆBY: Årets repræsentantskabsmøde i Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) blev afviklet i kommunens nyeste foreningsbygning, FDFs kredshus i Sæby.

En veloplagt og forberedt borgmester, Birgit Hansen, gav sit bud på et godt foreningsliv og hvad hun forventer sig af fremtidens foreninger og fritidsliv til de godt 30 fremmødte.

Hun startede med at konstatere, at lokalsamfundet er bundet sammen af foreningslivet og fremhævede en række positive virkninger, som foreningslivet udvirker til gavn og glæde for hele civilsamfundet.

Det underbyggede Birgit Hansen med en række undersøgelser og udtalelser fra bl.a. professor og forfatter Svend Brinkmann, Niels Nygaard fra DIF og fra den nye DanmarksKanon, hvor foreningsliv og frivillighed er blandt de 10 vigtigste værdier samt Masterplan Sæby, hvor også foreningslivet har en fremtrædende rolle.

Skaterpark

Borgmesteren glædede sig også over den store lokalforankrede foreningskonference, hvor der blev sat fokus på foreningslivets udfordringer. Den kommende aktivitetspark ved Rådhuset blev fremhævet som et sted, hvor de såkaldte selvorganiserede udøvere kunne udfolde sig.

Her var der flere foreningsledere, der foreslog at flytte aktiviteterne til området ved Arena Nord, som ligger tæt på flere skoler og giver bedre muligheder for samvær mellem foreningslivet og de selvorganiserede. Borgmesterens drømme for fremtiden gik i retning af etablering af nogle større centre der kunne samle flere på kryds og tværs af alder og interesser og som kan være med til at understøtte alle borgernes fritidsinteresser.

Nye besparelser

Under spørgerunden blev der udtrykt interesse for aktiviteter frem for mursten, og modsat havde andre bekymringer om de kommunale tilskud, der hvert år bliver beskåret, som bl.a. betyder at flere bygninger bliver dårligere vedligeholdt.

Her var der ikke megen trøst at hente, idet borgmesteren kunne fortælle, at økonomiudvalget ville udmelde en besparelse på en procent, som til næste år skal findes inden for kultur- og fritidsområdets budget.

Redskab i politisk debat

På den efterfølgende generalforsamling aflagde formanden, Henrik Carlsen, en fyldig beretning om foreningens mange aktiviteter det forgangne år.

Regnskabet udviste et lille overskud på 9.267 kroner. Under valgene blev Birgitte Mathiassen valgt som ny næstformand. Tanja Nielsen fra Sæby Floorball Klub, Knud Hjørnholm fra Østervraa I.F. og Jørgen M. Jensen fra Kvissel-Ravnshøj I.F. blev nyvalgt til styrelsen. Mette Justesen fra HotSpot, Ole Rasmussen fra MTB9900 og

Mohammad Daneshjou fra SFU blev valgt som suppleanter.

Under eventuelt fremsatte Jens Tang Olesen fra FfI ønske om, at FUF mere direkte hjalp de enkelte foreninger med deres udfordringer. Han følte mere, at de blev brugt som et redskab i den politiske debat. Debatten blev afrundet med aftale om et møde mellem repræsentanter fra styrelsen og FfI’s ledelse.

- tommy