DRONNINGLUND: Ældre Sagen i Dronninglund har igen fået ny formand. Jørgen Klitgaard Thomsen har valgt at træde ud af bestyrelsen ved årsskiftet. Bestyrelsen har herefter konstitueret sig med Hanne Andreasen som formand og Jørgen Schioldan, som næstformand.

Hanne Andreasen udtaler, at det ikke er så svært igen at fungere som formand.

- Programmet for 2017 er netop udsendt til alle medlemmer, så opgaverne er lagt til rette og nemme at gå til.

- Det vanskelige arbejde vil bestå i, at finde nye kandidater til bestyrelsen og flere frivillige. Afdelingen har flere end 2200 medlemmer, så der må kunne lade sig gøre.

- Vi er stolte over, at have ca. 30 frivillige tilknyttet med forskellige opgaver. Vi er dog bekendt med, at en afdeling på ca. samme størrelse har 100 frivillige. Derfor ha vi brug for frivillige til forskellige opgaver såsom besøgsvenner, it-hjælpere, praktiske opgaver i forbindelse med servicering til suppeaftner og kursusaktiviteter.

- Suppeaftnerne i samarbejde med menighedsrådet har stor tilslutning. Samarbejdet med det ny menighedsråd tegner godt, siger Hanne Andreasen.

- Vi kunne godt ønske os en turnusordning omkring det praktiske arbejde. Især omkring opvask og oprydning, så det ikke er de samme, der skal klare opgaven og ikke kan være med til selve arrangementet. Der skal også sørges for salg af drikkevarer. Der er sikkert nogen, der gerne vil hjælpe, når de nu kender behovet.

Vores bestyrelsesmedlem, Karin Merete Nielsen, har påtaget sig opgaven som besøgskoordinator både for Røde Kors, Kirkens Besøgstjeneste og Ældre Sagen.

- Som noget nyt er der oprettet et korps af "gå med venner". Behovet for følgeskab kan være forskelligt. Aftalen skal indgås dagen i forvejen, men den form for at hjælpe andre er ikke så forpligtende. Der har meldt sig en del til den tjeneste.

- Vi samarbejder også med Bedre Psykiatri om en café for pårørende, der finder sted i Sognegården. Her har Ældre Sagen opgaven med at sørge for kaffe og brød.

- Det er med beklagelse, at Jørgen Klitgaard Thomsen ikke længere ønsker at være med i bestyrelsen. Han vil især blive savnet i forbindelse med hans hjælpsomhed, hvis der er vrøvl med computeren, fortæller Hanne Andreasen.