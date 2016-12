HOLSTEBRO: TTH Holstebro har opbygget en særlig evne til at vinde de tætte kampe i 888 Ligaen i herrehåndbold.

For fjerde gang i de seneste seks kampe vandt TTH med ét mål, da det mandag aften blev til 30-29 hjemme over GOG.

I den dramatiske afslutning scorede Jac Karlsson sejrsmålet i allersidste sekund.

Med sejren ligger DM-sølvvinderen fra den seneste sæson nummer tre i rækken. GOG indtager syvendepladsen.

Skjern er nummer fire efter en sejr over Ribe-Esbjerg tidligere mandag.

TTH Holstebro mødte til kamp med fem ligasejre i træk, men mod GOG kørte TTH-maskinen i for lavt et gear fra start.

Gæsterne fra Sydfyn dominerede spillet, og at de ikke var foran med mere end 16-13 ved pausen kunne til dels tilskrives godt målmandsspil i TTH-målet.

Til gengæld fik markspillerne ikke meget ros af TTH-cheftræner Patrick Westerholm i pausen.

- Vi manglede intensitet og vildskab.

- Vi hoppede med begge fødder ind i GOG-fælden, så de fik lov at løbe kontra på os, sagde han til TV2 Sport før anden halvleg.

Hans opsang hjalp, og da GOG’s afgående træner, Jakob Larsen, kaldte til time out efter 36 minutter, var stillingen 19-19.

Jakob Larsen forlader GOG til sommer, hvor han bliver afløst af Skanderborg Håndbolds nuværende cheftræner, Nicolej Krickau.

Selv om TTH nåede op, kneb det med at komme foran. Først ved 28-27 med fire og et halvt minut tilbage lykkedes det.

GOG lod sig dog ikke knække og kom en mand i overtal i forbindelse med scoringen til 29-28.

TTH udlignede til 29-29 i undertal, og TTH-målmand Rasmus Lind reddede efterfølgende et helt frit skud fra GOG’s Magnus Jøndal.

Martin Lysdahl Hansen skød på stolpen for TTH, men igen reddede Rasmus Lind i den anden ende, og så havde TTH 25 sekunder til at vinde kampen.

Jac Karlsson timede ifølge dommerne sin afslutning perfekt.

Da Skjern tidligere mandag havde besøg af Ribe-Esbjerg, gav kampforløbet næsten mindelser om et par af de danske håndboldkvinders nøglekampe ved det netop overståede EM.

Ribe-Esbjerg kom nemlig meget skidt fra start og var bagud 0-8 på under ti minutter. Men modsat de danske EM-kvinder formåede gæsterne fra Ribe-Esbjerg ikke at levere et stort comeback, og Skjern kørte en sikker sejr på 34-26 i land efter 20-11 ved pausen.

/ritzau/