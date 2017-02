TUEN: Hvis væggene kunne tale, så var det sikkert ikke kedelige historier, de kunne fortælle fra de mange fester, der gennem årene er blevet holdt i Tuen Forsamlingshus.

Men underholdningsværdien har været stærkt faldende på det seneste: Udlejningen i det 125 år gamle forsamlingshus har haltet gennem flere år - og det har drænet kassebeholdningen.

Derfor har en god snes medlemmer af Foreningen Tuen Forsamlingshus netop besluttet at opløse sig selv på anden ekstraordinære generalforsamling.

- I bestyrelsen har vi ikke flere ideer eller engagementet til at redde det. Men vi har fået et købstilbud ind. Endda fra en, der gerne vil drive det videre som et slags privat forsamlingshus, så der stadig kan holdes fester herude. Men for at få rene linjer, så får alle mulighed for at komme med bud inden 1. marts, oplyser forsamlingshusets formand, Karsten Peters.

Eneste punkt på mødets dagsorden 2. februar var afvikling af Tuen Forsamlingshus og samtlige af de fremmødte stemte for, at det nu er blevet tid til at lukke og slukke.

Lån fra den gamle kommune

Ifølge formanden må huset ikke bruges til beboelse eller støjende industri, men handel, lager, kontor - og forsamlingshus-drift - skulle være ok.

Den afgående bestyrelse forbeholder sig ret til frit at vælge imellem de indkomne købstilbud, der måtte komme.

Karsten Peters regner heller ikke med, at en lille knast i købsprocessen vil spænde ben:

- Vi har et rente- og afdragsfrit lån på cirka 110.000 kroner fra den gamle Hirtshals kommune. Det er ikke sikkert, at vi kan få beløbet ind ved salget. Men Hjørring Kommune har vist forståelse for den situation, så det løser sig nok, lyder det fra formanden.

Med opløsningen af foreningen Tuen Forsamlingshus vil der kun være en forening tilbage i det lille lokalsamfund, nemlig Tuen Borgerforeningen.

Også andre steder i kommunen slås man med driften af de gamle forsamlingshuse. Blandt andet i Hørmested, hvor man indtil videre forgæves har forsøgt at sælge sit forsamlingshus.