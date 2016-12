SUNDHED: Omkring hver anden voksne dansker havde ondt i nakken i løbet af de sidste to uger. Hvert år har over 300.000 så ondt, at de har brug for behandling. Det skriver Videnskab.dk.

Nakkesmerter er ikke bare pinefulde. De er også dyre.

917 millioner kroner bruger samfundet hvert år på behandling af nakkesmerter, forårsaget af piskesmæld eller overbelastning. Over to milliarder bliver lagt oveni. De går til sygedage og førtidspension på grund af kronisk ondt i nakken, viser tal fra Sundhedsstyrelsen.

Nogle gange går nakkesmerterne over, men i en del tilfælde bliver de kroniske. Så har patienterne ondt i årevis. Mange må stoppe med at arbejde, og der er ikke så meget at gøre ved det.

- For mange år siden tænkte jeg, at man måtte kunne behandle folk, der har langvarige smerter i nakke og ryg, men efterhånden har jeg erkendt, at der ikke findes en mirakelkur, som kan få smerterne til at gå væk, siger Inge Ris Hansen der er ph.d. på Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik og praktiserende fysioterapeut, til Videnskab.dk.

Bedre hverdag

- Ingen behandling fjerner smerterne. Man har undersøgt det ene og det andet, der er ikke noget, der virker. Den rigtige behandling kan dog hjælpe patienterne til nemmere at kunne fungere i hverdagen, selv om de har ondt.

I et nyt studie, netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Manual Therapy, har Inge Ris Hansen og kollegaer testet, om en kombination af forskellige behandlingsmetoder har en effekt på kroniske nakkesmerter, forårsaget af ulykker eller overbelastning.

I studiet er 200 patienter, der i gennemsnit har haft nakkesmerter i 9 år, tilfældigt blevet inddelt i to grupper.

Den ene gruppe fik en kombinationsbehandling, som bestod af vejledning i at leve med smerterne, fysisk aktivitet og særlige nakkeøvelser.

Den anden gruppe fik kun vejledning i, hvordan de kan blive bedre til at håndtere smerterne.

Forskerne målte løbende patienternes fysiske tilstand, humør, livskvalitet og funktionsdygtighed, blandt andet ved hjælp af spørgeskemaer.

Patienterne, der fik kombinationsbehandlingen, fik nemmere ved at fungere i hverdagen, selv om de stadig havde smerter, end kontrolgruppen, som kun fik vejledning i, hvordan de skal håndtere deres smerter, konkluderer forskerne.

- Det er ikke en mirakelkur. Patienterne har stadig smerter, men hverdagen kommer til at fungere bedre for de fleste, der har fået kombinationsbehandlingen. De får en lidt højere livskvalitet, og deres humør og fysik bliver bedre, siger Inge Ris Hansen til Videnskab.dk.