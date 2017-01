VORUPØR: Flere gange har storme ført til at havbadet i Vorupør fyldes med sand. Senest i forbindelse med stormen Urd.

Klima-, Teknik-, og Miljøudvalget gav mandag grønt lys til, at der igangsættes en forundersøgelse af havbadet i Vorupør. To rådgivende ingeniørfirmaer skal give deres bud på en løsning, der kan forhindre fremtidige tilsandinger af havbadet. Forundersøgelsen er i samarbejde med Realdania og det Obelske Familiefond.

Omkostningerne for forundersøgelsen forventes at blive cirka 250.000 kroner. Fondene har givet tilsagn om 100.000 til 112.000 kroner i alt. Resten af beløbet skal finansieres via driften.