FREDERIKSHAVN: Park og Vej i Frederikshavn Kommune går med helt forrest, når konkurrencen Frederikshavn Kommune på Vægten begynder i denne uge. En gruppe medarbejdere har besluttet sig for at deltage - og de efterlyser flere "rigtige mænd" at konkurrere mod

Nu er det nu. Det orange arbejdstøj bliver skiftet ud med træningstøj. Der kommer grøntsager i madpakken. Mantraet bliver Fra kageform til topform. Kort sagt: de første deltagere i konkurrencen Frederikshavn Kommune på Vægten har meldt sig. Det er en flok medarbejdere fra Park og Vej.

Har du ikke lagt dig lidt ud...?

De er gået sammen om at danne en række hold, som skal deltage i konkurrencen. Igennem de otte uger, som konkurrencen kører, vil gruppen blandt andet arrangere træning i forskellige sportsgrene, foredrag om kost og så videre for kollegerne.

For eksempel vil Morten Bollerup, der oprindeligt er uddannet bager, lave en lille workshop for arbejdskammeraterne om sundt brød.

Morten Bollerup kom selv i gang med træningen, da en kollega en dag spurgte ham, om ikke han havde lagt sig lidt ud.

- Det måtte han gerne spørge mig om. For det første, fordi jeg har kendt ham i over tyve år, men også fordi det var sandt, og det var på tide for mig at gøre noget ved min sundhed. Det vil vi gerne have flere med på. Det er jo ikke kun at tabe sig. Det giver mere energi, når man er sundere. Og det er heller ikke fordi, vi skal blande os i hvad andre gør, man skal selvfølgelig være med frivilligt, og fordi man gerne vil, siger Morten Bollerup.

Større arbejdsglæde

Når konkurrencen begynder, så er Morten Bollerup og kollegerne klar til at sætte alle sejl til på sundhedsfronten. Hvis der ryger et par kilo af er det fint. Men det handler i høj grad også om, at blive en sundere sjæl i et sundere legeme. Og så er der den sociale del af sagen. Sidegevinsten er nemlig, at kollegerne kommer hinanden mere ved. Og det vil de gerne:

- Når vi arrangerer træning sammen, så får vi snakket om andre ting end vi gør i løbet af en arbejdsdag. Og det mener vi højner vores arbejdsglæde. Hvis vi så ovenikøbet også bliver sundere, jamen, hvad kan man så ønske sig mere, siger Morten Bollerup.

På vægten 13. januar

Konkurrencen Frederikshavn Kommune på Vægten er for alle borgere i kommunen. Man tilmelder sig i hold a fire personer, som så konkurrerer om at opnå det største vægttab som gruppe. Konkurrencen skydes i gang den 13. januar, hvor der er vejning i LOOP centrene i Sæby, Frederikshavn og Skagen. Og bare rolig: vægtens tal forbliver hemmelige under hele konkurrencen, det er kun den enkelte deltager, der får kendskab til tallet. Morten Bollerup håber, at flere kolleger fra Park og Vej vil deltage. Men han og kollegerne er også klar til at tage kampen om at blive den bedste taber op mod alle andre arbejdspladser i Frederikshavn Kommune:

- Vi er jo konkurrencemennesker, så hvis nogen er med på den, så vil vi meget gerne konkurrere mod dem, griner Morten.

Opfordringen er hermed givet videre.