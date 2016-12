Her var de kraftigste vindstød i Nordjylland

Her var de kraftigste vindstød i Nordjylland

Opkaldene til Falck kulminerede mellem klokken 23 og 02. Men selskabet forventer, at opkaldene fortsætter.

Tirsdag morgen havde Falck allerede rykket ud til 120 opgaver i forbindelse med stormskader over hele landet. Det er overvejende i Nordjylland og primært væltede træer, oplyser kommunikationsdirektør Louis Illum Honoré.

Også hos Falck forventer man opkald i løbet af dagen fra folk, der skal have hjælp efter stormen.

I alt har man fået omkring 200 henvendelser tirsdag morgen, men det tal regner man med kommer til at stige.

Selskabet fik 70 henvendelser, som der er taget hånd om i løbet af morgenen, hvor der også er åbnet for telefonerne.

Allerede i løbet af natten begyndte folk at ringe ind og lægge besked om stormskader.

Tirsdag morgen ser det dog ud til, at selskabet slipper billigt. Stormen har indtil videre ikke givet samme store skader, som andre storme har gjort de seneste år.

De skal tage imod henvendelser om skader, efter at stormen Urd er fejet over landet i løbet af aftenen og natten til tirsdag.

