FREDERIKSHAVN: Havnen med dens færger, bankelyde, skrotdynger og kraner skal gøres til en del af den frederikshavnske identitet. For det er havnen, der er kernen i byen.

Hovedvejen er i dag en fysisk barriere mellem by og havn.

Men barrieren er også inde i hovedet på frederikshavnerne, lyder bedømmelsen fra forfatterne til rapporten "På Forkant".

Havnen er centrum for byens primære erhvervsaktivitet.

Men der er mange frederikshavnere, som hverken kommer på havnen eller tænker på havnen som en del af byen.

Permanent udsigtspunkt

Derfor skal havnens aktiviteter gøres mere synlige for folk i byen, og det skal være lettere at komme tæt på.

For interessen er der. Som da havnen og Frederikshavn Maritime Erhvervspark 11. december inviterede til et kig på havneudvidelsen fra toppen af Kattegat siloen.

"På Forkant" peger på at skabe et permanent udsigtspunkt i siloen. Og det skal være obligatorisk for folkeskoler at besøge.

Men også noget så enkelt som en bredere fodgængerovergang med lysregulering kan bløde overgangen mellem by og havn op.

Rapporten genopliver en gammel tanke om at forvandle det golde parkeringsområde på Paradiskajen til et sted, hvor byen tager mod turisterne og guider dem videre.

Tordenskioldsdagene har allerede taget Paradiskajen til sig, og det kan følges op med endnu større events som et "Springsteen på kajen", foreslår "På Forkant."

Mere fremkommelig

Havnen kan gøres mere fremkommelig med løbe- og cykelruter og havnerundfarter, som synliggør kontrasterne. Fra vindmøller og tung industri til joller og bådhuse.

På længere sigt skal der arbejdes på at bløde adskillelsen endnu mere op ved at placere bymæssige funktioner på selve havnen.

Mulighederne for at bryde den barriere, som strømmen af last- og personbiler på hovedvejen udgør, skal undersøges. For eksempel med ved at lægge vejen ned i en tunnel, anlægge fodgængertunnel eller bygge en fodgængerbro ud over den, som allerede er der.

Ikke indbydende

Skrotdyngerne på havnen ser ikke indbydende ud. Men at være foregangshavn med genanvendelse og energioptimering kan blive en konkurrencemæssig trumf. Og, hvis der skabes ejerskab til det grønne image, kan det være med til at udbrede den stolthed over havnen, som erhvervslivet og mange ældre frederikshavnere allerede har.

Frederikshavn er kendt for sit maritime miljø, men målsætningen i "På Forkant" er at udvikle byen til Danmarks maritime hovedstad gennem en indsats, som også omfatter skabelse af et miljø med innovation iværksætteri og uddannelse ved de kilometerlange havnekajer.