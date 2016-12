FREDERIKSHAVN: Frederikshavn får en cricket klub, og klubben kalder til første træning i januar. Den nye klub leder efter spillere, der enten kan eller vil spille cricket. Og som vil gøre en forskel for integrationen.

Der var cricket i hans barndom, der var cricket i hans ungdom, og Atif Jamal drømmer om, at cricket bliver en del af hans nye hverdag i Frederikshavn.

- Det kunne være så stort, siger Atif.

Drømmen begynder

Drømmen om en cricketklub begyndte, da Atif Jamal var med sin arbejdsgiver, produktionsvirksomheden Roblon på forretningsrejse i Amsterdam. Undervejs faldt han i snak med teknisk direktør i Roblon, Kim Müller. Og Kim Müller opfattede straks, at Atif Jamal var mere end almindelig interesseret i cricket.

Atif Jamal har tidligere været på professionel kontrakt hos en af Danmarks bedste cricketklubber, AB Cricket Club i Gladsaxe, og har også spillet for Esbjerg, Herning og senest for Aalborg Cricket Club. Jamen, så skal vi da have en cricketklub i Frederikshavn, slog Kim Müller hurtigt fast.

Og så der var der ellers ikke langt fra tanke til handling. Kim Müller og Atif Jamal kontaktede Frederikshavn Kommune for at få hjælp til formaliteterne. Og nu stifter de en klub.

Han er eftertragtet

For Roblon er Atif Jamal en vigtig medarbejder. Hans uddannelse som kemiingeniør gør ham eftertragtet på jobmarkedet, og Kim Müller var glad, da det lykkedes virksomheden at tiltrække Atif Jamal til virksomheden.

Atif Jamals specialisering inden for plasttypen polymer er kompetencer, som Roblon vil strække sig langt for at beholde, så Kim Müller vil gerne sørge for, at motivationen til at blive boede i Frederikshavn er stor. Og at Atif har det godt - også i fritiden.

- Det er selvfølgelig forretning, men det er også fordi, vi værdsætter vores medarbejdere. Hvis vi kan hjælpe til, at højtuddannede medarbejdere forbliver bosat i Frederikshavn Kommune, så vil vi rigtig gerne det. Det er en win win situation for os alle, siger Kim Müller.

Den nærmeste cricketklub ligger i Aalborg, og det er lidt langt, når man som Atif Jamal gerne vil involvere sig i lokalsamfundet. Atif Jamals drøm om at skabe et crickethold, der spiller godt cricket - så godt, at det kan gøre sig gældende i den danske cricket-liga.

- Jeg håber, at vi kan samle et hold, der både har danskere, asylansøgere og måske tilflyttere fra andre lande. Jeg håber, at holdet kan fungere som en form for integrationsprojekt, hvor vi både blive bedre til at spille cricket og til at forstå hinandens baggrunde, forklarer Atif.

Den formelle fødsel

Frederikshavn Cricket Klub er ikke længere bare en drøm. Klubben har ganske vist endnu ikke haft sin formelle fødsel, men der er arrangeret vintertræning i Arena Nord i tredje uge i januar. Og så tager de den derfra.

Frederikshavn Kommunes bosætningskonsulent, Almina Nikontovic, har hjulpet med kontakt til cricketinteresserede vendelboer, og også på asylcenteret i Frederikshavn findes der flere interesserede cricketspillere. Men for at kunne spille en indendørs cricket kamp kræves der tolv spillere:

- Jeg håber selvfølgelig, at der kommer så mange, at vi kan træne med hold. Man kan komme og prøve, eller man kan komme og være rigtig god. Det vigtigste er, at man kommer. For efter den indledende periode, hvor vi får stablet klubben på benene, vil vi gerne spille i divisionen. Og jeg ved, jeg kan lære folk at spille cricket. Bare de kommer. Så kan de lære mig noget om danske traditioner eller humor i omklædningsrummet. Alle er velkomne, siger Atif Jamal.

Roblon sponsorerer klubbens opstart, og træningen kommer til at foregå i Arena Nord i Frederikshavn.

40 aktive klubber

Der har været spillet cricket i Danmark siden 1866. I øjeblikket er der 40 aktive klubber i Danmark, som hører under det officielle Dansk Cricket Forbund. Det danske cricket landshold deltager i internationale turneringer.