FREDERIKSHAVN: Smidig sagsbehandling gør Frederikshavn Kommune til Danmarks bedste til VITAS - digital kommunikation med virksomheder om virksomhedspraktik og løntilskud.

Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - STAR

Helt konkret er over 94 procent af alle Frederikshavn Kommunes aktiviteter inden for løntilskud, og virksomhedspraktik oprettet i det såkaldte VITAS-system. VITAS er Arbejdsmarkedsstyrelsens samarbejdsredskab og en landsdækkende digital platform, som virksomheder og jobcentre bruger til oprettelsen og behandlingen af virksomheders anmodninger om at oprette løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser.

Konkret betyder VITAS at virksomheder og ledige slipper for en masse papirarbejde og ventetid. I stedet kan de nu hurtigt og digitalt spare både tid og ressourcer. Og Jobcenter Frederikshavn Kommune er da også ganske tilfreds med at kunne tilbyde virksomheder og ledige den forbedrede service:

- Vi har arbejdet målrettet med virksomhederne i Frederikshavn Kommune, og sammen med dem har vi sat fokus på brug af platformen, der gør at samarbejdet med virksomhederne bliver mere smidigt, og vi følger den digitale udvikling. Og at det har skabt så gode resultater, som det har, det er vi naturligvis rigtig godt tilfredse med. Det viser jo, at vi arbejder seriøst med de muligheder, som findes, for at optimere samarbejdet med virksomhederne, siger Sisse K. Pedersen, faglig koordinator, Jobcenter Frederikshavn.

På landsplan er gennemsnittet på 21 procent af bevillingerne, der er givet, er oprettet I VITAS. Først fra sommeren 2017 bliver oprettelsen lovpligtig.

Fakta

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, har lavet undersøgelsen på baggrund af tal for bevillinger oprettet i VITAS, trukket fra VITAS, mens samlet antal bevillinger i en given kommune er hentet fra Jobindsats.dk og stammer fra aktivitetsregistreringer, der bliver foretaget i jobcentrenes fagsystemer.

I beregningerne indgår virksomhedspraktik, nytteindsats og job med løntilskud.