FREDERIKSHAVN: Heidi Becker-Rasmussen, direktør for børn, - skole og arbejdsmarked, er fortid i Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommune meddeler i en pressemeddelelse, at man ønsker at ophæve hendes ansættelsesforhold snarest. Årsagen til dette er, at der fra politisk side er udtrykt manglende tillid til Heidi Becker-Rasmussens virke som direktør.

Hun er som følge heraf på nuværende tidspunkt sygemeldt og i øvrigt fritaget for tjeneste.

Som konstitueret Direktør i Center for Arbejdsmarked; Center for Børn og Skole; Center for Ungdomsskole, Klubber og SSP samt Center for Familie, er med øjeblikkelig virkning udpeget Hans Ole Steffensen, Centerchef for Social- og Sundhedsmyndighed.

Lang tids uro

Der har gennem længere tid været uro omkring Heidi Becker-Rasmussens resortområder.

I august 2016 meddelte byrådsmedlem Pia Karlsen (V), at hun efter syv år på posten ønskede at trække sig fra børne- og ungdomsudvalget, da hun ikke længere havde tillid til Heidi Becker-Rasmussen.

- Min oplevelse er, at arbejdet i udvalget har ændret sig og har fået karakter af "skjulte dagsordener" og "fordrejninger" grænsende til manipulation, skrev Pia Karlsen i en pressemeddelelse.

Det fik kommunaldirektør Mikael Jentsch til at henvende sig til venstres gruppeformand, Jytte Høyrup, for at høre, om Pia Karlsens udtalelser var udtryk for en generel opfattelse eller udelukkende stod for hendes egen regning.

Jytte Høyrup udtrykte på gruppens vegne tillid til kommunens ledende medarbejdere, men uroen fortsatte.

Reform på reform på ....

Senest er der Center for Familie, der har været blæst om. Centeret har flere gange overskredet budgettet med store millionbeløb og har fået tilført ekstra 34 millioner kroner med besked om, at der nu skal styr på området.

En handlingsplan, der skal beskære driften med 20 millioner, har skabt stor bekymring i stort set alle lag af organisationen.

Heidi Becker-Rasmussen er også arkitekt på "Bæredygtigt Børneområde", den store omstrukturering af hele folkeskole- og daginstitutionsområdet, der blev igangsat for to et halvt år siden.

16 folkeskoler blev med ét til blot fire skoler i den langstrakte kommune, og det førte til stor frustration og protester mange steder.

Strukturreformen i Frederikshavn Kommune faldt sammen med folkeskolereformen, og som om det ikke var nok, indførte Frederikshavn Kommune på samme tid rullende skolestart og aldersintegreret undervisning.

Sidste efterår blev kultur- og fritidsområdet flyttet fra Heidi Becker-Rasmussen til Rikke Albrecktsens direktørområde.

Et gyldent håndtryk

I februar 2016 fik Heidi Becker Rasmussen "en næse", da det kom frem, at hun - midt i en kommunal sparerunde - tog ni kommunale chefer med til Island for at holde budgetmøde.

Heidi Becker-Rasmussen var kontraktansat. Afskedigelsen betyder, at hun får et års løn, cirka 1,7 mio. kr. Plus løn for et halvt års opsigelsesvarsel, tilsammen omkring 2,5 mio. kr.