FREDERIKSHAVN: De seneste to år er der sket et stort fald i oliepriserne, som har ført til afmatning i offshore olie & gasbranchen.

Mange af de maritime virksomheder i Frederikshavn er underleverandører til offshorebranchen, og de har også mærket nedgangen. Flere af virksomhederne har været dygtige til at styrke andre forretningsområder og dermed bevare arbejdspladser.

De lokale, maritime virksomheder har medarbejdere med kompetencer på højt niveau til at løse opgaver på offshoreområdet både hjemme og ude i verden. Derfor er der, på trods af den aktuelle afmatning, stadig forretningsmuligheder i offshorebranchen, som der fortsat skal være en lokal erhvervsudviklingsstrategi for, mener Niels Bay Christensen, erhvervsdirektør i Erhvervshus Nord:

- Ligesom i skibsbranchen er der fortsat platforme, som skal have udført terminsbestemte klasseeftersyn, opgraderinger og retrofit, som udgør et marked for vores maritime servicevirksomheder. Vores virksomheder har nogle utrolig dygtige medarbejdere med de rette kompetencer til at løse service- og reparationsopgaver også i offshorebranchen. Det er mere vanskeligt at drive en virksomhed, der også rejser ud i verden og løser opgaver, end man forestiller sig. Den kompetence hos vores lokale virksomheder, skal vi have fokus på og fortsat have en erhvervssudviklingsstrategi for, siger han.

Unik åbning

Niels Bay Christensen fremhæver den igangværende havneudvidelse af Frederikshavn Havn, som i fremtiden giver mulighed for at tage større enheder herunder offshore platforme ind i havnen.

Nedgangen i offshoremarkedet har samtidig gjort rigselskaberne mere åbne overfor andre leverandører, som kan tilbyde en konkurrencedygtig løsning.

- Det er en unik åbning i et ellers konservativt marked, hvor man tidligere har valgt den sikre og kendte løsning. Det giver derfor en mulighed for vores lokale virksomheder, der er stærke på kvalitet, leveringstid og fleksible løsninger, siger Niels Bay Christensen.

Hvis den maritime sektor i Frederikshavn skal gøre sig gældende på højt niveau i offshorebranchen, kræver det, at der kommer en primær aktør - en såkaldt main contractor - som kan indgå aftale med rigselskaberne om at få serviceopgaverne på platformene.

- Det kan være et udenlandsk selskab, som etablerer sig lokalt, eller lokale virksomheder som går sammen i en konsortiedannelse for at have musklerne til at tiltrække platforme og ordrer. Med den rigtige erhvervsstrategi på området er der mange potentielle arbejdspladser i offshore - nogle af dem meget synlige i form af borerigge i Frederikshavn Havn og måske endnu flere i service- og reparationsopgaver ude i verden, slutter Niels Bay Christensen.