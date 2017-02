FREDERIKSHAVN: Arena Nord og Frederikshavn Kommune lægger nu billet ind på at blive værtsby for European Company Sport Games, firmaidrættens europæiske minil-OL, der afvikles hvert andet år.

Arena Nord har søgt om værtsskabet for 2023 eller 2025, og kommunens økonomiudvalg bakker ansøgningen op.

Værtsskabet går på skift mellem de europæiske deltagerlande. Danmark har to gange været værter for det store stævne, der strækker sig over fire dage med af 5.000-6.000 deltagere.

I 1985 fra Middelfart værtsby. I 2007 foregik det i Aalborg, og i 2019 søger Odense om at blive dansk værtsby.

Peger på Frederikshavn

Sport Event Danmark har hjulpet Dansk Firmaidrætsforbund med at udpege de danske byer, der kan søge om værtsskabet. Udover Frederikshavn er det Aalborg, Randers, Esbjerg, Odense, Roskilde, København og Trekantsområdet.

- Senest den 1. marts skal de udpegede byer tilkendegive om, de er interesseret. Herefter udpeger vi to byer til finalerunden, og omkring den 1. maj, afgør vi, hvilken dansk by, der kan søge om værtskabet i 2023, fortæller Jan Steffensen, generalsekretær i DFIF.

Herefter følger et lignende forløb med det europæiske udskilningsløb, inden værtsbyen for 2023 er fundet i sommeren 2018.

Ifølge Jan Steffensen bliver ansøgerne vurderet på faciliteter til diverse sportsgrene, overnatning, bespisning og lignende.

Har faciliteterne

Per Malmberg, direktør i Arena Nord, mener, at Frederikshavn må være oplagt som værtsby.

- Vi har i Frederikshavn og Sæby faciliteterne inden for kort radius. Sæby har en forholdsvis ny atletikbane. Vi har Palmestranden til beach-volley og-håndbold og vandsportsaktiviteter, og vi har overnatningsfaciliteterne. Desuden har vi efterhånden stor erfaring i at arrangere store stævner som Rødspætte Cup, Cup No. 1, VM i floorball og håndbold og snart DM i cheerleading, siger Per Malmberg.