Pirates-målscorer: Specielt at vinde i Frederikshavn

Danmark er dermed på kurs mod VM-kvartfinalen for tredje år i træk.

Tidligere ved VM tabte Danmark stort til Sverige, før nationalmandskabet hentede en stor skalp i 3-2-sejren over Finlands verdensmestre.

Den ordinære kamp sluttede 2-2 og blot 47 sekunder inde i forlængelsen udløste frederikshavneren Mathias From, der har siddet ude i de to første kampe på grund af en skade, stor dansk jubel, da han scorede efter oplæg fra Nikolaj Krag-Christensen.

MONTREAL: Danmarks ishockeytalenter fortsætter med at imponere ved U20-VM.

Danmark vandt 3-2 over Tjekkiet ved U20-VM i ishockey

Mathias From scorede det afgørende danske mål mod tjekkerne. Arkivfoto: Hans Ravn

