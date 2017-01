FREDERIKSHAVN: En 464 kvadratmeter stor liebhavervilla beliggende på en 3.709 kvadratmeter stor grund på "Guldkysten" i det sydlige Frederikshavn med udsigt ud over Kattegat.

Og hvad skal sådan en sag så koste, som de siger i DR’s Hammerslag.

15 millioner kroner. Det mener Nybolig Palle Ørtoft Hasseris, der har udbudt "Frederikshavns bedst beliggende og flotteste ejendom".

Det er ikke hver dag, at en villa sættes til salg for det beløb. Og slet ikke i Frederikshavn. Ifølge Boliga er det den dyreste villa, der er udbudt til salg i 9900 Frederikshavn, om ikke nogensinde, så i den tid Boliga har eksisteret. Det vil sige siden 2007.

Egen badestrand

Villaen på Sæbyvej 77 er opført i 1937, men er gennemrenoveret og moderniseret.

Villaen, der tidligere tilhørte Finnur Erlendsson, læge, byråds- og folketingsmedlem, islandsk konsul med mere, ligger godt tilbagetrukket på grunden med en 80 meter lang indkørsel fra Sæbyvej, og villaen har egen sandstrand.

- Det er en spændende og en svær opgave. Det er en unik ejendom med mange kvaliteter.

- Prisen giver selvfølgelig nogle begrænsninger, men vi satser på at kunne tiltrække købere fra Aalborg-området. Her er der ikke mange, men dog flere af den type villaer til salg, og med 35-40 minutters kørsel fra Aalborg kan vi udvide målgruppen, siger ejendomsmægler Martin Winther Larsen fra Nybolig Palle Ørtoft Hasseris.

Motorvejen og den korte køretid mellem Frederikshavn og Aalborg kan blive afgørende.

- Du kan sammenligne med det at have en bolig i Vrejlev og for eksempel arbejde på universitetet i Aalborg. Så skal du gennem myldretrafikken i Aalborg, så køretiden er stort set den samme, siger Martin Winther.

Jacob fra Coolshop

Et godt eksempel er Coolshop-ejeren Jacob Riisgaard, der bor nabo til Sæbyvej 77 i Frederikshavn. Han arbejder i Nørresundby og kører turen hver dag.

- Det tager mig 25-30 minutter, fra jeg starter Teslaen i Frederikshavn, til jeg er i Coolshop i Nørresundby. Og så er det altså mere afslappende at køre på motorvejen, end at skulle gennem 300 lyskryds i Aalborg, siger Jacob Riisgaard. Der ikke har fortrudt, at han flyttede til Frederikshavn.

- Her kan jeg for 10 millioner få en grund på 3-4000 kvadratmeter med privat strand. For de samme penge kan jeg få 800 kvadratmeter i Hasseris med udsigt ind til naboen, så man får meget for pengene, siger Jacob Riisgaard.

En positiv spiral

Aalborgmægleren har også positive forventninger til udviklingen og udsigten til nye arbejdspladser i Frederikshavn i forbindelse med havneudvidelsen.

- Det er altid interessant for en by, når der sker den slags udvikling. Det skaber positiv omtale, og det smitter af på boligmarkedet, når en by er inde i en positiv spiral. Det betyder kolossalt meget for tilflytning, for det lokale handelsliv og hele atmosfæren omkring byen, siger Martin Winther Larsen.

