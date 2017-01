MARIAGERFJORD: I de seneste år er medlemstallet af det Konservative Folkeparti i Mariagerfjord steget med 10 procent.

- Det er glædeligt, at vinden er ved at vende og flere ser, at der er brug for et stærkt konservativt aftryk i vores lokalområde, siger bestyrelsesformand Karsten Elkjær.

Han kunne sammen med resten af de lokale medlemmer også glæde sig over, at det lykkedes at finde en lokal spidskandidat til Folketinget, da der var generalforsamling onsdag 25. januar. Valget faldt på 39-årige Jens-Henrik Kirk fra Mariager, som ved generalforsamlingen nød stor opbakning.

- Jeg glæder mig utroligt meget til at arbejde for familiernes vilkår og for en styrkelse af vores folkeskoler og derved modvirke enhver snak om skolelukninger efter det kommende valg. Jeg vil arbejde for sammenhængskraften i kommunen og for at infrastruktur, borgerservice, kultur- og foreningsliv styrkes i hele kommunen og ikke kun i de store byer, siger Jens-Henrik Kirk.

På mødet blev Karsten Elkjær valgt til formand, mens Jens-Henrik Kirk blev næstformand. Derudover fik også Orla Blok, Jytte Birkkjær, Bent Verner Madsen, Niels Nielsen og Lars Peter Christiansen plads i bestyrelsen.