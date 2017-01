MARIAGERFJORD: Mariagerfjord Frikirke, der har en 60-årig historie i Mariager, udvider fra årsskiftet sit virke til også at omfatte Hobro.

I første omgang kommer gudstjenesterne i Hobro til at foregå i lånte lokaler - nemlig i Hobro Medborgerhus.

Første gudstjeneste i Hobro er programsat til søndag 15. januar, og manden med hovedansvaret for de kirkelige handlinger bliver frikirkepræst Henrik Kaas.

Ifølge ham er det helt i tråd med Mariagerfjord Frikirkes vision at være frikirke for hele kommunen med aktiviteter i flere af kommunens byer.

- At være et kirke- og kulturtilbud til hele Mariagerfjord Kommune og ikke kun til borgerne i Mariager, var netop en af begrundelserne for, at vi for snart 10 år siden skiftede navn fra Pinsekirken i Mariager til Mariagerfjord Frikirke, fremhæver Henrik Kaas.

På trods af navneskiftet er Mariagerfjord Frikirke fortsat i netværk med landets pinsekirker og mange øvrige frikirker. Dermed har kirken også været i netværk med pinsekirken Connect i Hobro, og flere gange har lederne af de to kirker talt og drømt om at kunne gøre noget større sammen.

Planerne tog så for alvor fart i 2016, da Connect med kirkens præst, Claus Hermansen, i spidsen besluttede at nedlægge sig selv med det formål at gå ind i noget større.

- Vi tror på, at det nu er den rette timing til at starte Mariagerfjord Frikirke Hobro, siger Henrik Kaas.

Beslutningen om at udvide aktiviteterne til Hobro er truffet af et enigt menighedsråd i Mariagerfjord Frikirke, og der er stor opbakning blandt kirkens medlemmer. Således har en gruppe forpligtet sig til sammen med Hobro-borgere fra den tidligere Connect-kirke at støtte den nystartede kirke.

- Det er vigtigt for os at få fælles DNA, hjerte og vision. Vi ønsker at være én kirke med aktiviteter i flere lokalområder, fastslår Henrik Kaas, der kommer til at stå i spidsen for begge Mariagerfjord Frikirkes afdelinger.

Gudstjenesterne i Hobro vil fast komme til at ligge søndag kl. 14, mens de i Mariager fortsat vil blive afviklet kl. 10.30. Den første søndag i hver måned vil der være en såkaldt "Supersøndag" med fælles morgenmad og gudstjeneste i Mariager kl. 10.30.

- Det er et spændende nyt kapitel i Mariagerfjord Frikirkes historie, vi tager hul på, og vi tror på, vi kan være til at bringe liv og glæde til borgerne i Hobro og omegn med forkyndelsen af verdens bedste budskab og ved at engagere os i socialt arbejde, hvor der er behov, erklærer Henrik Kaas.

Mariagerfjord Frikirke tæller omkring 225 medlemmer foruden en stor gruppe børn og unge, der ikke er medlemmer. Der kommer i gennemsnit 200 personer til søndagens gudstjenester, og der er et meget stort engagement i kirken, hvor langt de fleste af medlemmerne arbejder som frivillige i nogle af kirkens mange forskellige aktivitetstilbud.