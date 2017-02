VINDBLÆS: I 2016 var det 200 år siden, skolemanden Christen Kold blev født, og det må naturligvis fejres, mener de på Vindblæs Friskole.

Skolen har igennem flere år haft tradition for at lave teater i ugerne op mod vinterferien, og således også her i 2017.

165 børn i alderen fra 5 til 16 år er involveret i teaterløjerne, som kulminerer med en generalprøve torsdag 9. februar om formiddagen og en premiere samme dags aften.

Projektet indebærer, at der skal bygges scene, øves replikker, fremstilles rekvisitter og kostumer, indstuderes musik og sang, og arbejdes med lyd og lys.

Børnehavebørnene og de tre yngste årgange i skolen arbejder sammen for sig, mens resten af eleverne på skolen er inddelt i grupper, som indeholder børn lige fra 3. til 9. klasse.

- Det stiller store krav til de ældste, der gerne skal vise vejen for deres yngre kammerater, og man kan tydeligt se på de yngste i grupperne, at de ser op til deres ældre skolekammerater, bemærker skoleleder Niels Jørgen Sloth.

I det hele taget betyder teaterprojektet utrolig meget for fællesskabsånden på skolen, vurderer skolelederen.

- Alle har en betydning i projektet. Hvis én falder ud, går det ud over det samlede resultat, og i løbet af de to uger går det virkelig op for eleverne, hvor vigtigt det er, at de yder deres bedste, så alle kan være stolte af resultatet torsdag aften, når de har spillet forestillingen for deres søskende og forældre, nævner Niels Jørgen Sloth.