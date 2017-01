SKAGEN: Nordjyllands Politi har fået anmeldelser om to indbrud i Skagen - begge er sket i løbet af onsdagen.

Mellem klokken 16.45 og klokken 19.10 har der været ubudne gæster i en villa på Drachmannsvej. En dør er sparket op, og tyven har snuppet ti Kay Bojesen-fugle. I tidsrummet fra 12 - 23.45 var den så gal i et hus på Fredens Klit. Her blev et vindue brudt op, og tyven forsvandt med tre PH-lamper.