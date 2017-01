Aggerbo med øje for kysten

DRONNINGLUND/BRØNDERSLEV: Der har været knas med nummerpladerne i både Brønderslev og Dronninglund på det seneste. En bil, der holdt på p-pladsen tæt på afkørsel 7 ved E39 har fået stjålet sine nummerplader - AH 25 294. Tidlig lørdag morgen stoppede politiet også er Citroen med en 31-årig, mandlig bilist bag rattet. Manden, der har tilknytning til lokalområdet, blev sigtet for at køre med stjålne nummerplader - dog ikke dem fra p-pladsen ved motorvejsafkørslen.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies