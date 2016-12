AALBORG: Alkohol spiller en temmelig afgørende i tre sager, som har fundet vej til døgnrapporten fra Nordjyllands Politi.

Således fik politiet tidligt fredag en anmeldelse om, at en beruset kvinde befandt sig i en opgang på Østerbro i Aalborg - kun iført underbukser.

Den 54-årige kvinde beskrives som "meget fuld", og en politipatrulje fik hjulpet kvinden hjem i seng.

Konsekvensen af for megen alkohol er mere alvorlig for en 29-årig mand, der ville hente en pizza. Han tog nemlig bilen, og det fik en anmelder til at ringe til politiet med mistanke om, at han kørte spritkørsel. Anmelderen havde set manden køre i Borgergade i Aalborg samt parkere ved et pizzeria. Politiet ankom til stedet og ventede på, at manden kom ud til sin bil. Betjentene bad om at se hans kørekort, hvilket var et særligt problem for den 29-årige, for han er blevet frakendt retten til at køre bil. Desuden lugtede der kraftigt af alkohol fra bilen, så manden måtte puste i alkometeret. Det slog ud over den tilladte promillegrænse, så manden måtte med på stationen for at få taget en blodprøve og er sigtet for spritkørsel.

Anmeldt af anden bilist

Bedre gik det ikke, da der blev ringet til politiet ved tre-tiden natten til fredag. En anmelder kom kørende på Rørdalsvej i Aalborg og havde en mistanke om, at den forankørende bilist var beruset.

En patrulje blev sendt afsted, mens anmelderen blev i røret og kunne guide betjentene på rette vej.

Den pågældende bil blev standset, og den 24-årige bilist også fik alkometeret til at slå for meget ud. På stationen blev der taget en blodprøve, som skal vise, om han havde fået for meget at drikke til at køre bil.