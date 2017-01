LØNSTRUP: En væltet prisme i toppen af Rubjerg Knude Fyr, holder fortsat den velbesøgte turistattraktion lukket, og det er uvist, hvornår der bliver åbnet igen.

Vindtrykket under stormen Urd i juledagene fik den lodrette prisme, der skal reflekter sollyset til at vride sig ud af sine lejer og krænge over til den ene side.

Af sikkerhedsmæssige hensyn, fik det Naturstyrelsen til at lukke adgangen til fyret.

- Der har været en del blæsevejr siden, så vi har endnu ikke fået vurderet skaden, og hvad der skal til for at udbedre det, fortæller skovrider i Naturstyrelsen, Jesper Blom Hansen.

Det bliver formentlig nødvendigt at sætte stilladser op omkring fyret for at reparere skaden, vurderer han.

Naturstyrelsen forventer, at eksperter i denne uge får mulighed for at se nærmere på skaden.

Naturstyrelsen har med en donation fra Realdania genskabt adgangen til det spektakulære fyr. I foråret 2016 blev den nye trappeadgang til fyrets top indviet. I toppen af fyret blev der i forbindelse med genåbningen indsat en stor prisme, der giver et lys-spil ned gennem fyret. Det er denne prisme, der er vredet ud af sine lejer.

Der er ikke sket skader på selve fyret og stormen har heller ikke forårsaget skred ved Rubjerg Knude.