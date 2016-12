Stor interesse for auktion

Politiske tæsk for mølleplan

Gammel bombe bag masseevakuering af tysk by 1. juledag

IS frigiver video med rædselshenrettelser af soldater

Tre personer blev kørt til kontrol for røgforgiftning i forbindelse med branden - de kom tilbage til huset og så, at flammerne fra lysene havde bredt sig videre, og var så gået ind i huset. Alle tre blev udskrevet igen hurtigt, og skaderne på huset var også begrænsede, oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

THISTED: Beredskabet måtte tirsdag aften rykke ud til et hus på Thorstedvej i Thisted, hvor der var gået lige vel meget ild i nogle fyrfadslys.

Tre blev kørt til kontrol for røgforgiftning efter brand i hus i Thisted

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies