BRØNDERSLEV: Fysiodanmark Brønderslev Fysioterapi på Nordens Allé i Brønderslev udvider med ca. 300 kvadratmeter, så der bliver 710 kvadratmeter under tag.

Udvidelsen, der sker mod syd, omfatter blandt andet en stor træningssal, kantine samt kontorer og depot til redskaber.

Det er det lokale MJ-Byg, der har byggeriet i hovedentreprise. Byggeriet ventes færdig til påske - dog afhængig af vejret.

Nybyggeriet berører ikke den eksisterende bygning - udover, at der skal trækkes varmeledninger fra det eksisterende byggeri til nybyggeriet.

- Vi er virkelig i pladsnød, fortæller indehaver af Brønderslev Fysioterapi, Lene Reeberg Nielsen, mens hun præsenterer de mange, der er i sving i maskinerne i den store træningssal, hvor der er maskiner i stort tal.

Der er en række rum, hvor der sker undersøgelser og behandling

der er 33 træningshold, foruden den individuelle træning. Der er ni fuldtidsansatte, heraf syv fysioterapeuter, foruden løst tilknyttet personale. Lene Reeberg Nielsen regner med, at der skal ansættes endnu en fysioterapeut, når byggeriet står færdigt.

Brønderslev Fysioterapi tilbyder genoptræning inden for mange genrer. En stor del af træningen er holdtræningen.

- Vi satser - som vi altid har gjort - meget på kvalitet. Derfor sker al træning med en fysioterapeut på sidelinjen.

Hovedparten af aktiviteterne sker i dagtimerne, men der er en del træningshold om aftenen.

I nær fremtid bliver Brønderslev Fysioterapi akkrediteret af Institut for Kvalitet & Akkreditering i Sundhedsvæsenet.

Lene Reeberg Nielsen har 42 års erfaring som fysioterapeut. Hun blev i 1975 uddannet på Fysioterapeutskolen i Aarhus, nu Via University College.

Hun virkede derefter på blandt andet Aarhus Universitetshospital, og indtil i fjor var hun censor på fysioterapiuddannelsen.

I 1989 etablerede hun sig i Bredgade i Brønderslev - i tilknytning til familiens privatbolig. I 1998 byggede hun så det store center på Nordens Allé.

- Det viste sig at være en god idé, idet vi fik masser af plads. Men nu er virksomheden vokset så meget, at vi er nødt til at udvide.

Byggeriet sker mod syd. I fjor blev antallet af parkeringspladser fordoblet.

Fysioterapien skiftede 1. maj i fjor navn til Fysiodanmark Brønderslev Fysioterapi, for at synliggøre at klinikken er medlem af et landsdækkende kliniksamrbejde.