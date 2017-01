Würtz: Ikke et <BR>overraskende valg

- Han bliver selvfølgelig målt på de samme ting som andre cheftrænere i AaB. Det er dels udvikling af spil, der skal skabe langsigtede resultater, og dels på kort sigt at vi også vinder nogle fodboldkampe, konstaterer Allan Gaarde.

Det bliver derfor ikke træneren, der står for skud, hvis ikke AaB når sin målsætning. Men Allan Gaarde vil alligevel kræve resultater på kort sigt.

- Vi vil selvfølgelig gerne vinde den første fodboldkamp, som vi spiller 19. februar, men vi må også sige, at vi gerne vil se udvikling i vores spil, og selvfølgelig skal vi også indfri vores målsætninger på sigt, siger han.

- Målsætningen er den samme, men vi ved også, at det vil være unfair at måle Morten efter fem kampe, siger AaB’s sportsdirektør, Allan Gaarde.

Og med ansættelsen af den nye træner er det stadig AaB’s mål at nå i top-seks.

Målsætningen for AaB er fortsat at nå i top-seks, men nordjyderne giver samtidig deres nye træner tid

AaB går stadig efter at nå i top-seks i superligaen. Foto: Michael Bygballe

