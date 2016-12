DRONNINGLUND: Et gadespejl, der er opsat i Slotsgade i Dronninglund, havner nu i færdselssikkerhedsudvalget.

Det er Hildo Rasmussen (S), der er næstformand i færdselssikkerhedsudvalget, der ønsker sagen politisk prøvet.

Der er tale om en administrativ tilladelse.

- Vi har altid haft den holdning, at gadespejle giver falsk tryghed, og det er jeg helt enig i. Det har jeg også selv erfaring med via folk, jeg har snakket med.

- I et gadespejl kan man ikke vurdere hastigheden for de biler, der kan ses i spejlet.

- I forvejen har vi en skilteskov i området. Der er 126 skilte fra Dronninglund Hovedgaard til Dronninglund By. Der er således mange skilte, man skal være opmærksom på, og så nu et gadespejl oven i. Jeg mener også, at det skæmmer indblikket til Dronninglund Slotskirke, bemærker Hildo Rasmussen.

Færdselssikkerhedsudvalget har først møde i februar, så spejlet bliver indtil da.

Hildo Rasmussen mener også, at det er imod normal praksis, at man betaler for skilte og gadespejl.

Politiet er normalt også imod gadespejl, men har i det konkrete tilfælde sagt ja.