DRONNINGLUND: Så oplevede man også det: Galleriejer Frede Hansen er sprunget ud som designer af skjorter! Frede har allerede designet adskillige skjorter med forskellige motiver, og når man kender galleriejeren (og Glocal Art), så undres man ikke over motivvalget.

Et af motiverne viser et afrikansk barn med Dannebrog. Herom siger han:

- Jeg voksede op i efterkrigsårene og lærte, at vi i modsætning til visse andre lande havde været gode ved jøderne. Jeg fik ind med modermælken, at dansk identitet er at acceptere andre mennesker uanset hudfarve og religion. Derfor står der med småt på skjorten: - All colours united in Denmark.

En anden skjorte har som motiv fisk på vej i nettet, og en tredje viser græs og blomster. En fjerde flygtninge bag pigtråd som kontrast mod fugle, der flyver frit. Fælles for alle skjorterne uanset motiv er en satsning på mange farver.

Lige nu kan skjorterne købes i Glocal Art-butikken på Nørregade i Aalborg. Fra 9. april, når der er fernisering i galleriet på Thorup Hedevej, så også her.