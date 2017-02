HANSTHOLM: En gang skulle der bruges en lille hær af medarbejdere for at drive Hanstholm Fyr - som i en periode kunne skilte med at være verdens stærkeste.

I dag er der skruet ned for fyret, som for længst er blevet automatiseret. Men de fredede bygninger, der tjente som bolig og værksteder for fyrmesteren og hans assistenter, er lige nu ved at blive restaureret. restaurering.

Resultatet bliver "Det Nordatlantiske Fyr" - et center for kunst og kultur med fokus på de lande, som er Hanstholms nærmeste naboer mod nord og vest. Desuden bliver der både turistinformation og musikskole i fyrkomplekset.

Det hele skal efter planen være færdig i begyndelsen af juli, fortæller Børge Nygaard, fagkoordinator i Thisted Kommune.

Den del af bygningen, som skal bruges til turistinformation, håber man dog at kunne tage i brug inden turistsæsonen.

Kommunen har afsat godt 16 mio. kr. til hele restaureringen - inklusive den udvendige del, som er afsluttet. Foreløbig ser budgettet ud til at holde.