K har et borgmesterbud

Putin kalder rygter om russisk Trump-klemme for noget vrøvl

Nordjysk ejendomsinvestor tilstår svindel for millioner

- Vi håber at rigtig mange vil kigge forbi og bakke holdet op i kampen om at få en god slutspilsplacering.

- Desværre var heldet ikke med os denne gang. Ikke desto mindre vil vi gerne kvittere for den flotte tilskueropbakning ved at give gratis entré til kampen onsdag aften mod AaB i Brønderslev Hallen. Kampen starter kl. 19.30, siger Lars Bisgaard fra Hot Shots.

BRØNDERSLEV: Brønderslev Floorball Club har i samarbejde med klubbens sponsorer besluttet at vi vil give Brønderslev en lille gave, som tak for den fantastiske støtte og opbakning klubben fik i lørdagens pokalfinale.

