MARIAGERFJORD: Ikke siden 2008 har så mange virksomheder i Mariagerfjord kunnet bryste sig af betegnelsen "gazellevirksomheder".

Og det vækker naturligvis begejstring hos direktør i Mariagerfjord Erhvervsråd, Torben Ladefoged.

- Vi skal helt tilbage til de goder tider før finanskrisen for at finde tilsvarende høje tal, når vi taler om gazellevirksomheder i Mariagerfjord Kommune.

- Og 12 pct. af alle nordjyske gazellevirksomheder ligger rent faktisk nu i Mariagerfjord Kommune, selv om vi befolkningsmæssigt kun tegner os for syv procent af nordjyderne, fremhæver han.

Gazellevirksomheder er - kort fortalt - virksomheder, der i fire år i træk har haft positiv vækst - og samlet set mindst har fordoblet deres omsætning fordelt over de fire år.

Gazellerne kåres på baggrund af en undersøgelse lavet af Børsen.

Årets "gazeller" i Mariagerfjord Kommune er - med vækstraten nævnt i parentes: Hobro ik A/S (356,8), Dansk Miljø Genbrug ApS (292,5), Karlsens A/S (274,2), My Home 3 A/S (271,3), Ingcon A/S (255,7), Actulux A/S (204,5), Rådgivende Ingeniørfirma Søren Sørensen (195,8), Webdanes Group A/S (186,3), Construx Danmark ApS (174,5), Akademiingeniør Svend Poulsen A/S (144,5), Form og Frys Technic A/S (143,9), Cow-Tech ApS (131,6), HM Group Danmark A/S (123,1), Lindus Maskinhandel ApS (120,1), Carbide A/S (120,0), 4labels A/S (114,3), Clausen Danmark ApS (111,0) og HMS Opbevaring ApS (104,4).