20 år jubilæumsudgaven består af: Peter Yde Knudsen accordeon, mandolin, banjo, mandola og vokal, Per Rosenlund Larsen: Sækkepibe, fløjte, bodran og vokal, Karsten Vangsgaard, bas og vokal, David Glowasky, fiddle og Hans Ejner Jensen guitar og vokal.

En koncert med Boys Of Bluehill er noget ganske særligt, siger Erik Bendtsen.

Efter en større rokade er bandet nu tilbage med det absolut stærkeste hold, og det er endda på trods af at Boys Of Bluehill i årevis er blevet kaldt " Danmarks bedste skotsk/irske band".

- Whiskeysmagningen indledes klokken 19, og så er vi klar til en forrygende musikalsk oplevelse i Den Runde, forsikrer formand for Shamrock, Erik Bendtsen.

Koncerten begynder klokken 20, og det er muligt at tilkøbe biksemad, ligesom der er whiskeysmagning. Maden leveres af Restaurant Hedelund og serveres kl. 18.

BRØNDERSLEV: Årets første arrangement i den irske forening Shamrock er lørdag 11. februar, hvor der er et gensyn med Boys of Bluehill i stærkeste opstilling.

