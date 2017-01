THISTED: Nordjyllands Beredskab i Thisted måtte søndag formiddag klokken 9.48 rykke ud til en mindre brand på en landejendom på Skårupvej i nærheden af Dollerup vest for Thisted.

Den kvindelige beboer havde ifølge indsatsleder Lars Enevoldsen været uforsigtig og havde hældte aske i sin skraldespand.

Og heri var altså stadig gløder, som først antændte skraldespanden og derefter garagen, som den stod placeret op ad.

- Hun blev heldigvis opmærksom på det og hældte vand på, og det holdt branden nede, til vi ankom. Det begrænsede ilden til hjørnet af garagen, hvor vi måtte fjerne træbeklædningen for at sikre os, at branden var helt slukket, fortæller Lars Enevoldsen.