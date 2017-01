HJØRRING: At drive café- og restaurantvirksomhed i den nye teaterbygning er uprøvet land. For hvor mange vil have noget at spise og drikke, inden de går i teatret, og hvor mange ender med at bruge bygningens fællesarealer som "byens dagligstue", hvilket er ambitionen?

Restauratør Uffe Nielsen besluttede sig for at prøve kræfter med udfordringen, og han indgik en fire-årig forpagtningsaftale med Hjørring Kommune.

Foreløbig tyder det på, at Uffe Nielsen, der i forvejen driver den Den Gamle Smedie på Børglum Bakke og Vittrup Centret, har truffet en klog beslutning.

- Det er gået over al forventning, siger han.

I ugen efter teateråbningen har der således været pænt med besøgende i løbet af dagen - og flere aftner har de i alt 60 pladser været udsolgt.

Uffe Nielsen har ansat to kokke, sin kone Lisbet, en fast tjener og så noget serveringspersonale.

Teatercaféens logo er en butterfly, og det er meningen, at alle skal bære den, når de er i kontakt med kunderne - nu glæder Uffe Nielsen sig så bare til, at alle ansatte lærer at binde den selv ...tn