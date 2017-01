MARIAGER: 10 dage. Hverken mere eller mindre tid har eleverne på Mariager Efterskole brugt på dette års musical "Den rene skære sandhed". På de ti dage har de nået at lære stykket, bygge kulisser, sy kostumer og hvad der ellers hører til en forestilling.

Fredag var der generalprøve på stykket, som blev opført for i omegnen af 300 publikummer, herunder elever fra Mariager folkeskole og Frydensborg efterskole. Og for skuespillerne, var det en kæmpe oplevelse at fremføre musicalen.

- Det er første gang, at vi fremfører det fra start til slut, og det var fantastisk. Det gik virkelig godt, selvom der selvfølgelig var lidt bump på vejen, siger Camilla Frismodt, 15, der spiller Angel i stykket, en pige der bliver solgt til prostitution, og senere hen reddet af den gudfrygtige Michael Hoseas, der spilles af 16-årige Oliver Madsen.

- Det har været en fed proces, hvor alle har arbejdet hårdt for at blive klar. Nu glæder vi os til at fremføre musicalen i weekenden.

I alt bliver det til to forestillinger lørdag og en enkelt søndag, og efterskolen regner med, at godt 1000 gæster vil overvære stykket. Der bliver med andre ord nok at se til for eleverne.

- Jeg er ret sikker på, at vi kommer til at være helt færdige på mandag, men det gælder os allesammen, så det går nok, siger Camilla Frismodt med et smil.