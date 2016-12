THY: Tilbuddet om at fælde sig et alternativt juletræ, i form af en bjergfyr, er nået ud til flere tusind, efter Nationalpark Thy delte det i et opslag på facebook en uge inden juleaften.

- Der har været god interesse for det, men det er svært at sige, hvor mange bjergfyr der er fældet, fordi folk selv har kunnet tage derud, siger Ditte Svendsen, skovrider i Thy.

Tilbuddet om at fælde en bjergfyr som årets juletræ er et forsøgsprojekt. Tanken bag er at hjælpe naturen, samtidig med at juletræet kommer i hus. Bjergfyr er nemlig en invasiv art, der spreder sig ud over heden, hvis den ikke bliver reguleret. De bjergfyr, der ikke ender i stuerne juleaften, begynder Naturstyrelsen selv at fælde.

- Det går vi i gang med efter nytår, det står på programmet det kommende år, siger Ditte Svendsen.

Fyrtræerne skal holdes i skak for at bevare hederne. På hederne findes nemlig nogle særlige arter af blandt andet mosser, laver, insekter, fugle og blomster, som vil forsvinde, hvis ikke fyrtræerne bliver reguleret.

Hvis Naturstyrelsen vurderer, at forsøget har været en succes, vil de udbrede forsøget næste år.