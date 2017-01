SÆBY: Frederikshavn Kommune inviterede tirsdag aften foreningslivet til præsentation og dialog om forslag til Masterplan Sæby.

Mødet havde samlet omkring 80 engagerede foreningsledere. De fik præsenteret udkastet til masterplanen af formand for plan- og miljøudvalget, Anders Brand Sørensen (S). Masterplanen er udarbejdet på baggrund af en række aktive borgeres input.

Udvikling og synlighed

Efter fremlæggelsen gik debatten lystigt. Der var generel ros til planen, som kan vise sig at blive et godt værktøj til at tiltrække investorer og tilflyttere. Dog ønskede flere, at der kom lidt mere konkrete forslag til, hvordan planen skal udmøntes.

En af aftenens oplægsholdere, medlem af erhvervsforeningen Kim Müller, talte for vigtigheden af udvikling og synlighed.

- I dag ser vi, at enkelte foreninger dygtigt arrangerer begivenheder, som trækker mange deltagere til byen, sagde han blandt andet.

Han opfordrede foreningerne til at optimere eksisterende og udvikle nye arrangementer, som kan gøres ved, at flere foreninger og erhvervsliv går sammen om at lave nogle spændende og unikke arrangementer, som kan være med til at profilere Sæby.

Boliger med X-faktor og Sæby Spektrum

Forretningsføreren for Frederikshavn Boligforening, Kim Madsen, fortalte, at deres boliger med X-faktor for sæbynitter er boliger så tæt på Torvet som muligt, når de med alderen ønsker at flytte fra deres parcelhuse.

Centerleder ved Sæby Fritidscenter, Lars Nielsen, fremlagde de nye planer for Sæby Spektrum, som skal bestå af en udvidelse af centret med en gymnastik og springhal samt fællesfaciliteter. Projektet er i arkitektkonkurrence, hvor vinderen offentliggøres 1. marts.

- Vi ønsker, at der skal findes plads til endnu flere borgere, foreninger og også de såkaldte selvorganiserede udøvere, sagde Lars Nielsen.

Han understregede også, at den moderne familie i langt højere grad end tidligere tænker mere på livet efter fyraften.

Aftenens udbud af mange andre forslag understregede også, at Sæby har et engageret og mangfoldigt foreningsliv.

Af fysiske faciliteter kom der forslag om "Vandsportens Hus," en sundhedshøjskole, ungdomsboliger, 102 kilometer uudnyttet fiskevand, offentlige toiletter og aktivitetsmuligheder på Sydstranden samt et nyt Skovlyst.

Der afholdes borgermøde 1. februar om det videre forløb.