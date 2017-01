Godt comeback var ikke nok for Vendsyssel

Far og søn tror på fiskeriets fremtid

DRONNINGLUND: Tirsdag aften er der gospel-gudstjeneste i Dronninglund Kirke. Året synges ind med gospelrytmer. Hele dagen øver konfirmander, præster og organist numre med musikeren og produceren Joachim Hejslet i Dronninglund Sognegård. Temaet for gudstjenesten er "Og der blev lys".

