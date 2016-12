BRØNDERSLEV: Brønderslev Handel er for alvor kommet i julehumør. Fredag over middag giver de handlende de juletræer, der i en måneds tid har prydet Nygade og andre gader væk.

- Man skal blot hente et træ, og det sker efter først-til-mølle-princippet, siger formand for Brønderslev Handel, optiker Jan Kjølby. Så har man ikke fået et juletræ endnu, er der mulighed for en ekstra gave fra handelen.

Handelen understreger, at det først er over middag, træerne må fjernes.