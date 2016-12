BRØNDERSLEV: Har man ikke sikret sig et juletræ endnu, kan man skaffe sig et helt gratis. I Brønderslevs gågade og i Bredgade er der juletræer, der er brugt til juleudsmykning af handelsgaderne. Der er flere tilbage. De kan hentes helt gratis, og man skal bestemt ikke have dårlig samvittighed. Det er helt legalt.