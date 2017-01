HJØRRING: Nu skulle det være en realitet, at Hjørring i 2017 får sin første Burger King restaurant. Hjørring Kommunes teknik og miljøudvalg har sagt god for en placering på Frederikshavnsvej 86, og der bliver nu lavet en ny lokalplan, som baner vej for restauranten.

Fast food kæden var først interesseret i en placering tættere på motorvejen, men her var der nogle komplikationer, og nu er man tilsyneladende blevet enige om placeringen tæt på rundkørslen ved Ringvejen.

Det vurderes at være bynært med meget trafik, gode p-muligheder og der passende afstand til lignende restauranter.

Planarbejdet ventes at strække sig over et halvt år. Restauranten bliver på 500 kvadratmeter med drive ind og opføres på østsiden af de eksisterende bygninger på grunden.