Det var Powerpipe, som rørkartellet i øvrigt prøvede at drive ud i konkurs, der anmeldte kartellet til EU-Kommissionen. I 1998 fik Løgstør Rør en bøde på 77 millioner kroner for sin rolle i rørkartellet.

Løgstør Rør var nemlig en nøgledeltager i et gigantisk europæisk rørkartel, som gennem en ulovlig kartelaftale kunstigt holdt priserne på det europæiske marked for fjernvarmerør oppe.

Ved skæbnens ironi var det indirekte Powerpipe, der var skyld i, at Logstor - eller Løgstør Rør, som virksomheden dengang hed - i 1999 reelt gik konkurs.

- Powerpipe Systems er en veldrevet og respekteret virksomhed med gode kunderelationer og lovende vækstudsigter, sagde Yves Paletta, der er koncernchef i Logstor, i 2015, da aftalen om at købe Powerpipe Systems blev indgået.

- Vi glæder os over appelrettens afgørelse, og vi vil nu gå i gang med at få alle formaliteter på plads, så handlen kan blive en realitet, skriver Logstor på sin hjemmeside.

Nu har en appeldomstol stadfæstet byrettens afgørelse, og dermed er der nu grønt lys for, at Logstor overtager Powerpipe Systems.

I august i år afgjorde byretten i Stockholm, at handlen kunne gå igennem, men konkurrencesyndighederne ankede den afgørelse til en højere ret.

Købsaftalen blev ellers allerede underskrevet i september 2015, men de svenske konkurrencemyndigheder ville efterfølgende ikke godkende overtagelsen og bad de svenske domstole om at sætte en stopper for virksomhedshandlen.

LØGSTØR: En svensk domstol har nu fjernet den sidste hindring for, at den nordjyske producent af præisolerede fjernvarmerør Logstor køber svenske Powerpipe Systems.

Logstor har fået ja til at overtage Powerpipe Systems. Arkivfoto: Lars Pauli

