AABYBRO: Jammerbugt Kommune udbyder nu de første 26 byggegrunde i det nye boligkvarter i den sydøstlige del af Aabybro, Horsbækken, til salg.

Byggegrundene er placeret syd for Torngårdsvej, og de er alle på mere end 1.000 kvadratmeter. De udbydes til salg til en mindstepris på 550 kroner per kvadratmeter plus et tilslutningsbidrag til vand og fjernvarme på cirka 17.500 kroner.

Højst mulige pris

Men den store interesse for den seneste kommunale udstykning i Aabybro, Skovparken, hvor grundene blev solgt i udbud og til højere priser end mindsteprisen, har sammen med den nuværende interesse for Horsbækken fået kommunen til at sælge grundene i udbud for at få den bedst mulige pris.

Jammerbugt har nemlig allerede fået henvendelser fra 25 familier, som har bedt om at blive orienteret, når grundene bliver sat til salg.

Fristen for at komme med et bud på en af de 26 grunde er tirsdag 14. marts kl. 10.

Grundene planlægges at være klar til overdragelse 1. juni, dog med byggemodningsaktiviteter i området frem til cirka 1. juli.-tin