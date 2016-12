MANCHESTER: Det er nemmere at få succes i fodbold, når man spiller færre kampe.

Sådan lyder Manchester City-manager Josep Guardiolas forklaring på, hvorfor klubben har været igennem en dårlig periode, mens Chelsea og Liverpool har været mere stabile.

Begge klubber deltager modsat Manchester City ikke i europæisk fodbold i denne sæson.

- Vi har tidligere set Liverpool være tæt på at vinde (i 2014, red.), fordi de kun spillede én kamp om ugen, og vi så det sidste år med Leicester. I år er det gældende for Chelsea og Liverpool, siger Guardiola ifølge AFP.

- Vi har spillet syv kampe mere end dem, og det er blandt andet vigtige kampe i Champions League. Derfor bliver det svært at vinde mesterskabet, men vi skal gøre alt for at være med i kampen.

- Vi skal vinde hver kamp, og vi skal spille, som vi har gjort i de seneste kampe, siger Guardiola og kalder den kommende periode for "en række af finaler".

Mandag vandt spanierens hold 3-0 ude over Hull, så der fortsat er syv point mellem Manchester City og topholdet Chelsea i Premier League. Liverpool kan tirsdag aften overhale City med en sejr over Stoke.

I mandagens sejr kunne Guardiola se forsvarsspilleren John Stones forlade banen med en knæskade efter 20 minutter. Han forventes snart klar igen.

- Han blev sparket på knæet og kunne ikke løbe. Hvis man ser på hans knæ, er det meget hævet, men det var bare et slag og ikke noget alvorligt, siger Josep Guardiola.

/ritzau/AFP