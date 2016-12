THISTED: "Vi kan ikke høre jer, lå-lå-lå-lå-lå" skrålede de purunge drengestemmer fra tilskuerpladserne i Thy Hallens opvisningshal. Støtterne fra IF Nordthy var opsatte på at kritisere modstanderens hooligans på den modsatte side af banen, der i en halv time ivrigt heppede på Thisted IK med rytmiske tilråb om, at hjemmeholdet i U10-rækken var "de allerbedste, som ingen kunne tæske".

Det meste af torsdagen i Thy Hallen blev finalerne afholdt på drenge- og pigesiden i opvisningshallen fra U10 til U18, og de lokale deltagere var med i den sjove ende det meste af dagen.

Allerede i dagens første finale var der noget at juble over for de fremmødte tilskuere. Nordthys drenge på 10 år var suveræne i deres finale mod Hjallerup, og særligt Gustav Sunesen gik målamok og stod for halvdelen af Nordthys kasser.

På pigesiden skulle Nordthy forsøge at følge op på den gode indsats, men Thisteds piger viste sig at være for stor en mundfuld.

HF Mors’ U12-drenge vendte en dårlig start til en 9-7-sejr over Thisted IK, og morsingboernes piger vandt deres kamp 10-9, efter Olivia Aggerholm i bedste Mikkel Hansen-stil scorede det afgørende mål på et direkte frikast efter tidens udløb.

Da turen kom til U14, var tempoet væsentligt forøget. HF Mors overvandt en hårdt skydende enmandshær fra Møgeltønder og sikrede pokalen efter en sejr på 19-14, mens Thy Håndbolds piger sikrede den fine pokal med sejr på 14-10 over HF Mors.

Dagens sidste kamp med lokal deltagelse stod mellem HF Mors i U16-rækken, der skulle op mod Odder. Morsingboerne kom hurtigt bagud 3-0 men fik langsomt kæmpet sig op til kontakt ved 11-11. Opgøret endte uafgjort 13-13, og da Thy Cup-kampene afgøres ved det første mål scoret i overtiden, løb aarhusianerne med guldet til sidst.

- Det er selvfølgelig en rigtig bitter måde at tabe kampen på, men der er ikke meget at gøre. Drengene har haft en hård sæson, så et godt resultat ved Thy Cup var godt for deres selvtillid og selvopfattelse, fortæller træner Jes Damkjær.